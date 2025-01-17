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Врач назвал главный дефицит современного человека

Профессор Дзидзария: главным дефицитом современного человека является сон
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Выпуск шоу «ОК на связи!»

Главный дефицит современного человека — это сон, заявил доктор медицинских наук, профессор Александр Дзидзария в эфире нового выпуска шоу «ОК на связи!» в социальной сети Одноклассники.

По его словам, когда речь заходит о дефицитах, в первую очередь все думают про витамины, но это не так.

«Во-первых, — сон. Также не хватает социальной чистоты психологической. То есть очень сейчас моден думскроллинг: сидишь, на плохую новость залипаешь, листаешь и там следующая такая же, следующая, и ты в какой-то ужас попадаешь. И вот это зависимость. То есть чистоты социальной не хватает. Во-вторых, это, наверное, переизбыток света. Звезд в Москве не видно, например, потому что слишком много излишнего освещения, дома тоже светло, циркадные ритмы нарушаются», — объяснил он.

Еще один, по мнению врача, важный дефицит — тишина.

«Переизбыток шума — это тоже влияет на человека. А дальше уже идет дефицит самый главный — физической активности. И еще один важный дефицит — это стресс-дефицит. Потому что есть стресс нехороший, допустим, там нелюбимая работа или погода плохая. А есть хороший стресс, который в дикой природе должен быть. И мы его тоже из своей жизни убираем», — отметил врач.

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