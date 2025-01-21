В Екатеринбурге подростки разгромили и ограбили центр экипировки

В Свердловской области разыскивают трех подростков, ограбивших магазин экипировки, добычей юных грабителей стала выручка из кассы. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел на улице Куйбышева, трое подростков ночью камнем разбили витрину магазина экипировки. Пробравшись в помещение, грабители не стали красть с прилавков товары, вскрыли кассу и прихватили с собой выручку в сумме 50 тысяч рублей, после чего скрылись через три минуты.

Владелец торговой точки обратился с заявлением в правоохранительные органы, злоумышленников ищет полиция.

До этого сообщалось, что в Ярославле трое подростков украли у мужчины ценные вещи и собаку, пытаясь заставить его вернуть долг. 17-летний юноша согласился за вознаграждение «выбивать» долги из наркозависимых, которые не платили дилерам за запрещенные вещества?, и привлек к делу приятелей. Обыскав жилище должника, молодые люди забрали три ноутбука, фотоаппарат и два рюкзака на общую сумму 39 500 рублей. Один из грабителей прихватил с собой собаку породы чихуахуа. Владелец квартиры, обнаружив в доме агрессивных подростков, сумел сбежать. В отношении приятелей было возбуждено уголовное дело.

Ранее российский подросток ограбил учительницу, чтобы купить скин в Counter-Strike.