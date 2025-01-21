Экскаваторщик пытался заработать на инвестициях и убедил своих знакомых набрать кредитов

Житель Тверской области поддался убеждениям незнакомца и «инвестировал» в мошенников деньги своих приятелей. Об этом сообщает УМВД региона.

58-летний экскаваторщик нашел в сети объявление о быстром дополнительном заработке и оставил номер своего телефона на одном из сайтов. Спустя некоторое время с ним связался неизвестный, представившийся биржевым брокером. Он убедил россиянина зарегистрироваться на специальной платформе и начать вкладывать средства.

Для первого транша инвестиций потерпевший оформил онлайн кредит на полмиллиона рублей. Эти деньги мужчина перевел на номер телефона, который ему продиктовал неизвестный собеседник. Имитируя биржевые торги, аферисты убедили потерпевшего в успешности операций и объяснили, что для вывода прибыли необходимо на тот же номер отправить еще 950 тысяч рублей.

Таких денег у мужчины не было, и он решил привлечь к «выгодному делу» своих товарищей. Вчетвером они рассчитывали вложиться в торги и получить прибыль. Каждый из приятелей оформил кредит, после чего они отправили на номер «брокера» в общей сложности 2,7 млн рублей, после этого лжеброкер перестал выходить на связь, а четверо мужчин поняли, что попались на уловку мошенников, и обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее россиянин набрал кредитов и «инвестировал» в мошенников 5,5 млн рублей.