Россиянка предложила пенсионерке помощь по хозяйству и украла у нее 11 млн рублей

В Белокалитвинском районе полицейские задержали подозреваемую в краже 11 миллионов рублей с банковского счета. Об этом сообщает УМВД Ростовской области.

С заявлением в правоохранительные обратилась 60-летняя пенсионерка, женщина объяснила, что случайно встретила на улице свою старую знакомую, которая предложила ей помощь по хозяйству. Потерпевшая проживала одна и согласилась на предложение приятельницы.

На протяжении нескольких месяцев подозреваемая навещала пенсионерку, приносила продукты и оплачивала коммунальные услуги. Потерпевшая, в свою очередь, для удобства совершения покупок, разрешала пользоваться своим мобильным телефоном, предоставив, в том числе доступ к банковскому приложению и картам.

В один из дней помощница предложила пожилой женщине сделать ремонт в квартире, все покупки подозреваемая оплачивала с банковской карты пенсионерки. Лишь в конце декабря потерпевшая обнаружила, что с ее банковского счета пропали 11 млн рублей.

Как установили полицейские, все деньги злоумышленница перевела на личный счет. На похищенные средства она успела приобрести квартиру, автомобиль, гараж, технику и другое имущество. В отношении россиянки возбуждено уголовное дело о краже, до суда она будет находиться под домашним арестом.

Ранее в Липецкой области пенсионерка лишилась 480 тысяч рублей, напоив водой незнакомку.