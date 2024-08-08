Жители челябинского села обвинили птицефабрику в нашествии мух

В Челябинской области жители села обвинили местную птицефабрику, выбрасывающую отходы вблизи жилищ, в нашествии мух. Об этом недовольные жители пишут в группе «Текслер, помоги!!!» во «ВКонтакте».

Жители населенного пункта Самарка пожаловались на нашествие мух, которые плодятся на отходах птицефабрики, находящейся поблизости. Сельчане утверждают, что предприятие выбрасывает на поля в 300-500 метрах от жилых домов птичьи экскременты.

В результате люди страдают из-за огромного количества мух, которые проникают везде и оставляют свои следы повсюду. Кроме того, отходы птицефабрики источают запах экскрементов. По словам одной из жительниц, стоимость ее дома оценили в 7,5 млн, но продать его она не может даже за 2 млн. Покупатели молча уезжают, увидев ситуацию в населенном пункте.

На кадрах жителей видно, как мухи высыпаются из вентиляции и облепляют окна. Сообщается, что сельчане неоднократно подавали жалобы в различные инстанции, однако ситуация так и не изменилась.

Ранее жители уральского города захотели наполнить ведра фекалиями из подвалов и принести их властям.