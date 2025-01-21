В Башкирии мужчина и женщина прятались от приставов в погребе

В Шаранском районе Башкирии мужчина и женщина, не платившие своим детям алименты, пытались спрятаться от приставов, семейную пару удалось найти в подполье. Об этом сообщает УФССП республики.

Приставы разыскивали жителя села Чалмалы, мужчина осужденный на год колонии-поселения, скрывался от приставов и не выплачивал алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Местонахождение должника удалось установить, прибыв в частный дом приставы не обнаружили в нем разыскиваемого.

Обойдя комнаты, сотрудники ФССП обратили внимание на погреб, прикрытый ковром. Выяснилось, что в подполье и сидел должник, мужчина прятался там не один, следом за ним к приставам поднялась его сожительница, которая также оказалась должницей по алиментам.

Семью должников доставили в Шаранское районное отделение судебных приставов для дальнейших разбирательств.

До этого сообщалось, что россиянка пыталась спрятаться от приставов в диване, задолжав алименты на сына. Инспекторы ФССП прибыли в квартиру, где могла находиться нарушительница. Долгое время им никто не открывал. Позже в дверях появился сожитель женщины. Он поспешил заверить, что искомого человека нет. Но приставы решили удостовериться в этом сами, и слова мужчины не подтвердились. При осмотре комнат нарушительницу нашли спрятавшейся в диване.

Ранее россиянин трижды сменил фамилию, чтобы не платить долги.