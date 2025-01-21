Полицейские в Техасе пожаловались на крыс-наркоманов, которые съедают улики, пишет The Washington Post.

Полиция Хьюстона столкнулась с серьезной проблемой переполненных хранилищ улик, где в хранятся сумки, деньги, тысячи велосипедов и прочие материалы, необходимые для следствия. Кроме того, в таких складах в общей сложности лежит сотни тонн марихуаны, сообщил мэр города Джон Уитмайр. Это привело к тому, что в помещениях завелись крысы, которые активно поедают наркотики и другие оставленные без присмотра вещи.

Эксперты в области права предупреждают, что, несмотря на необходимость очистки хранилищ, стоит осторожно подходить к утилизации старых улик, так как в будущем они могут оказаться важными для расследований. Питер Стаут, руководитель Хьюстонского центра судебной экспертизы, отметил: «Наркотики действительно привлекают грызунов и прочих вредителей».

«Вы не можете хранить большие количества наркотиков, не ожидая, что что-то из этого произойдет», — добавил он.

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