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Подход западных ИТ-гигантов к обучению ИИ-продуктов назвали халатным

Россиян призвали переходить с западных на российские ИИ-продукты
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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

У многих западных ИТ-гигантов халатный подход к обучению своих ИИ-продуктов, рассказал член Общественного совета при Минцифры России, директор департамента цифровых технологий ТПП РФ Владимир Маслов.

По его мнению, это представляет опасность для пользователей.

Как сообщает Bloomberg, западные ИТ-гиганты обучают свои продукты, используя для этого неопубликованный контент, который напрямую покупают у создателей контента. Отмечается, что компании платят от 1 до 4 американских долларов за минуту видеозаписи, причем цены растут в зависимости от качества или формата видео. Например, видео, снятые в формате 4K, стоят дороже, как и нетрадиционные кадры, такие как видео, снятые с помощью беспилотных летательных аппаратов или с использованием 3D-анимации.

«Видимо, самих компаний это особо не волнует, раз они решили обучать ИИ, используя для этого неопубликованные видео. Ведь совсем непонятно, какого содержания этот контент. А если еще вспомнить любовь модерации западных площадок, особенно YouTube, к противоправному контенту, истории с опасными советами Gemini, остается только с ужасом догадываться, что это за неопубликованные ролики», — сказал Маслов.

Он подчеркнул, что в целях избегания подобных опасностей стоит перейти на отечественные онлайн-платформы.

«В частности, на российские ИИ-продукты. Они активно развиваются, а их разработчики серьезно подходят к безопасности пользователей», — добавил Маслов.

В свою очередь, эксперт РОЦИТ Алексей Парфун считает, что подобный подход существенно подрывает доверие к западным ИИ-продуктам.

«Его, честно говоря, никогда и не было — халатное отношение иностранных, прежде всего американских, ИТ-гигантов к обучению своих нейросетей слишком очевидно. Отрадно, что отечественные ИИ-продукты развиваются уверенными темпами, а их разработчики уделяют первостепенное внимание безопасности пользователей. Если вам нужна помощь или информация от искусственного интеллекта, выбирайте отечественные нейросети — это разумнее и безопаснее», — сказал он.

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