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Вор притворился полицейским и ограбил 100-летнюю женщину

Mirror: в Англии преступник притворился полицейским и ограбил 100-летнюю пенсионерку
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Hull Live

В Англии мужчина притворился полицейским и ограбил 100-летнюю женщину, пишет Mirror.

Как пишут СМИ, пенсионерка столкнулась с грабителем Ричардом Аллансоном, пытавшимся украсть драгоценности из ее спальни. Заметив вора, женщина позвонила своей 78-летней дочери, чтобы та пришла на помощь.

После этого женщины попытались заблокировать вора в комнате, тот ушел в соседнюю квартиру, где и был задержан прибывшими по вызову офицерами. Перед этим он выдавал себя за полицейского и утверждал, что искал в доме наркотики. По словам потерпевшей, Ричард украл несколько ее украшений с бриллиантами.

В результате суд признал Аллансона виновным в ограблении, приговорив его к 21 месяцу условного тюремного заключения, обязав принять участие в программе лечения алкогольной зависимости и назначив общественные работы.

Ранее владеющий джиу-джитсу священник отбился от грабителя с топором.

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