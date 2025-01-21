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Школьница выстрелила девочке в лицо возле ТЦ в Подмосковье

РЕН ТВ: в Подмосковье школьница выстрелила девочке в лицо возле ТЦ
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Shutterstock

В Подмосковье школьница после конфликта выстрелила в лицо 13-летней девочке возле ТЦ. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел возле торгового центра, расположенного на улице Михаила Марченко. Когда девочка направлялась на тренировку, она встретила компанию незнакомых подростков, и одна из школьниц стала ее оскорблять. Семикласснице поначалу удалось избежать конфликта — она ушла на занятие, однако после него ей вновь встретилась агрессорша, которая снова взялась за оскорбления.

Затем агрессивная школьница взяла пневматический пистолет и, целясь в сторону девочки, произвела три выстрела. Один из выстрелов попал в лицо несовершеннолетней.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью. У нее диагностировали повреждение губы. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее семилетний мальчик случайно выстрелил себе в голову из пистолета отца.

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