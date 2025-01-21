Семилетний мальчик случайно выстрелил себе в голову из пистолета отца

В Ростовской области ребенок случайно выстрелил себе в висок

В Ростовской области семилетний мальчик нашел в шкафу отцовский пистолет и получил ранение головы. Об этом сообщает портал DonDay.

Инцидент произошел в хуторе Чебачьем 19 января, семилетний мальчик играл дома и нашел в шкафу пневматический пистолет. Из любопытства мальчик выстрелил в стену, пуля отрикошетила и попала ребенку в висок.

Звук выстрела услышали родители, они немедленно отвезли сына в больницу, жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает. По данным регионального МВД, пистолет изъят. В отношении родителей составлен протокол о ненадлежащем исполнении обязанностей.

До этого сообщалось, что в Брянской области школьник пять лет жил с пулей в голове. Брат мальчика случайно выстрелил в него, но в тот момент к врачу семья не обратилась. Только спустя годы ребенок стал замечать сильные головные боли и пошел в больницу, где во время исследований у него обнаружили инородный предмет в правой теменной области.

Ранее в Великом Новгороде мальчик выстрелил из лука и попал в глаз своему брату.