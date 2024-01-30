Няня напоила семью чаем с наркотиком и похитила новорожденного

В Мексике полиция разыскивает похитительницу трехдневного младенца, женщина работала няней и выкрала ребенка, опоив его родных чаем с наркотиком. Об этом сообщает Metro.

В мексиканском штате Идальго, няня выкрала новорожденного ребенка, по словам матери и бабушки мальчика, Нелли Джанет Рамирес опоила их чаем с наркотическим веществом, похитила трехдневного младенца, деньги и три мобильных телефона.

Мальчика нашли живым спустя двое суток после похищения, ребенка бросили на улице в сумке, младенца вернули матери. Следователи подозревают, что соучастником няни, которую сейчас ищут по всему штату, был полицейский, он также объявлен в розыск.

Ранее полиция не стала возбуждать дело после попытки похищения пятилетнего ребенка египтянином.