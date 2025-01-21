Математик Савватеев объяснил отказ заниматься наукой в Европе

Математик Савватеев: мифы о Европе у меня развеялись

Европейское общество отнюдь не является хорошо организованным, там много социальных противоречий, заявил доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, профессор МФТИ Алексей Савватеев, ставший героем нового выпуска проекта «Лидеры с Лилией Абрамовой».

Математик рассказал, что полтора года жил и преподавал в Бельгии, получил оффер за рубежом, но отказался остаться в Европе.

По его словам, в Бельгии ему предложили весьма достойные по местным меркам условия, при этом он мог не преподавать, а заниматься исключительно наукой.

«Я отказался и уехал в Москву. Почему? Потому что я живу в России. Я не очень понимаю вообще, почему я должен оправдываться», — заявил герой выпуска, добавив, что объяснять свой выбор должны те, кто уехал из своей страны.

Он также отметил, у него развеялись мифы о Европе — и плохие, и хорошие.

Кроме того, Алексей Савватеев рассказал о том, какую систему образования он считает наиболее эффективной.

Профессор МФТИ убежден, что сила советского образования была в ее послевоенной системе.

«Пиком достижений нашей страны в образовании можно назвать 1950-е годы, когда американские эксперты приехали в СССР, чтобы изучить нашу школьную систему.

Вернувшись домой, они были потрясены и подготовили аналитический доклад, в котором описали превосходство советского образования», — рассказал Савватеев.

Он напомнил, что именно тогда президент США Джон Кеннеди заявил: «Советский Союз угрожает нам не ракетами, а своей системой образования».

Савватеев считает, что это был ключевой момент осознания силы советской школы.

«Однако в 1990-е годы первым ударом реформ стало разрушение именно этой системы. Ее объявили отсталой, архаичной и ненужной. И хотя процесс деградации начался еще в последние годы СССР, катастрофа произошла именно тогда», — пояснил он.

Обсуждая российскую систему ЕГЭ, Савватеев заявил, что она не является главной проблемой школы.

При этом низкие зарплаты учителей, их бюрократическую нагрузку и отсутствие дисциплинарной власти в школе он назвал серьезными проблемами.

«Именно эти три фактора — зарплата, бюрократия и дисциплина — образуют фундаментальную основу всех провалов школьных реформ. А ЕГЭ — это лишь четвертая проблема, второстепенная по сравнению с перечисленными», — считает математик.