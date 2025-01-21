Петербуржца арестовали после вранья о пиве в отделе полиции

В Петербурге мужчину арестовали после вранья о пиве в отделе полиции

В Петербурге мужчина наврал о пиве в отделе полиции и был арестован на 15 суток. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По информации пресс-службы, 20 января полицейские задержали мужчину на улице Победы в городе Ломоносове. Он находился в нетрезвом состоянии, о чем говорили его невнятная речь, запах алкоголя изо рта и нарушение координации движений.

Однако в ходе рассмотрения дела мужчина не признал вину и заявил, что возвращался домой трезвым, когда к нему подъехали полицейские. По его словам, ему не предлагали пройти медицинское освидетельствование, а на вопрос судьи о запахе алкоголя прямо во время заседания петербуржец ответил, что ему якобы налили пива прямо в туалете отдела полиции.

Суд не поверил в версию мужчины и учел протокол о направлении на медицинское освидетельствование, от которого тот отказался под подпись в присутствии двух понятых. Петербуржца признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.20.21 КоАП РФ, и назначили ему 15 суток ареста.

Ранее ученые выяснили, что потребление одной порции алкоголя в день грозит раком.