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Петербуржца арестовали после вранья о пиве в отделе полиции

В Петербурге мужчину арестовали после вранья о пиве в отделе полиции
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Петербурге мужчина наврал о пиве в отделе полиции и был арестован на 15 суток. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По информации пресс-службы, 20 января полицейские задержали мужчину на улице Победы в городе Ломоносове. Он находился в нетрезвом состоянии, о чем говорили его невнятная речь, запах алкоголя изо рта и нарушение координации движений.

Однако в ходе рассмотрения дела мужчина не признал вину и заявил, что возвращался домой трезвым, когда к нему подъехали полицейские. По его словам, ему не предлагали пройти медицинское освидетельствование, а на вопрос судьи о запахе алкоголя прямо во время заседания петербуржец ответил, что ему якобы налили пива прямо в туалете отдела полиции.

Суд не поверил в версию мужчины и учел протокол о направлении на медицинское освидетельствование, от которого тот отказался под подпись в присутствии двух понятых. Петербуржца признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.20.21 КоАП РФ, и назначили ему 15 суток ареста.

Ранее ученые выяснили, что потребление одной порции алкоголя в день грозит раком.

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