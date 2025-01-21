Снежная лавина рухнула на людей в Сибири, пострадали женщины и ребенок

Mash: в Сибири женщины и ребенок пострадали из-за рухнувшей с крыши лавины снега

В Сибири на людей и припаркованные машины с крыши рухнула снежная лавина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Шерегеше. Снежная лавина с крыши одного из домов рухнула на людей и припаркованные рядом автомобили.

В результате случившегося пострадали две женщины, а также ребенок. Информации о травмах, которые они получили, не поступало. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого в Приморском районе Петербурга глыба льда упала с крыши на голову ребенку во дворе одного из многоэтажных домов. Девочка госпитализирована в отделение нейрохирургии медицинского учреждения с ссадинами нижнего века левого глаза и скуловой области. Врачи оценили ее состояние как среднетяжелое.

Ранее в российской школе детей едва не придавило куском бетона, упавшим с потолка.