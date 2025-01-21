Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Снежная лавина рухнула на людей в Сибири, пострадали женщины и ребенок

Mash: в Сибири женщины и ребенок пострадали из-за рухнувшей с крыши лавины снега
close
Телеграм-канал «Mash Siberia»

В Сибири на людей и припаркованные машины с крыши рухнула снежная лавина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Шерегеше. Снежная лавина с крыши одного из домов рухнула на людей и припаркованные рядом автомобили.

В результате случившегося пострадали две женщины, а также ребенок. Информации о травмах, которые они получили, не поступало. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого в Приморском районе Петербурга глыба льда упала с крыши на голову ребенку во дворе одного из многоэтажных домов. Девочка госпитализирована в отделение нейрохирургии медицинского учреждения с ссадинами нижнего века левого глаза и скуловой области. Врачи оценили ее состояние как среднетяжелое.

Ранее в российской школе детей едва не придавило куском бетона, упавшим с потолка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами