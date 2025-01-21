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В Крыму инвалидам выдали арестованные квартиры

В Севастополе нескольким инвалидам выдали арестованные квартиры
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Depositphotos

В Севастополе сразу несколько человек с инвалидностью получили арестованные квартиры, а вместе с ними обременения в виде внушительных долгов. Об этом сообщает ForPost со ссылкой на городскую прокуратуру.

Как стало известно изданию, подобные квартиры — все они находятся в доме №26/3 на Античном проспекте — получили минимум четыре гражданина.

До того, как перейти к новым собственникам, жилье находилось в ведении ГБУ «Госжилфонд». Чтобы департамент капитального строительства мог отремонтировать и передать жилье новым владельцам, оно было исключено из управления бюджетного учреждения.

О том, что у недвижимости есть обременения, выяснилось уже после передачи в собственность. После этого департамент капитального строительства направил в Инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости письмо с призывом снять ограничения с недвижимости. Но переписка между учреждениями затянулась на год, а вместе с ней в подвешенном состоянии все это время находились граждане из уязвимой категории.

Прокуратура внесла представление в адрес директора инспекции. По данным издания, это может ускорить поиск решения по этому вопросу.

Ранее саратовские чиновники учли в качестве жилья инвалида собачью будку и отказали ему в новом жилье.

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