Российские чиновники учли в качестве жилья инвалида собачью будку и отказали в новом жилье

В Саратовской области ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, проживающий с супругой в бараке, 29 лет стоял в очереди на новое жилье, но получил отказ. Ситуацией заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

По предварительной информации, пенсионер с инвалидностью и онкологией и его супруга проживают на 16 квадратных метрах в бараке и много лет ждут улучшения жилищных условий, но местные чиновники при проведении замеров жилплощади учли нежилой сарай и собачью будку, после чего пожилую пару из очереди исключили.

Бастрыкин заинтересовался, по какой причине семья проживает в небезопасных условиях. Он поручил руководителю СУ СК России по Саратовской области Дмитрию Александровичу Костину организовать по данному факту проверку.

Ранее Бастрыкин затребовал доклад по делу о массовом заражении чесоткой в Бурятии.