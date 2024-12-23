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В США губернатор штата упал с лошади и попал в больницу

В США губернатор штата Небраска Пиллен госпитализирован после падения с лошади
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Shutterstock

Губернатора американского штата Небраска Джима Пиллена госпитализировали после падения с лошади. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис чиновника.

Там пояснили, что глава штата катался на лошадях с членами своей семьи. В какой-то момент Пиллен упал с новой лошади и получил травму.

Чиновника доставили в медицинский центр университета Небраски в Омахе. Губернатор, как ожидается, пробудет в стационаре несколько дней. В офисе добавили, что Пиллен находится в ясном сознании, он поддерживает постоянную связь со своей командой.

До этого в Калининградской области девушка сломала позвоночник во время конной прогулки, хозяйка лошади отрицает причастность к травме. Владелица заявила, что травма могла быть получена ее клиенткой уже после прогулки. Она подчеркнула, что ни при каких обстоятельствах не собирается платить, так как ее причастность к падению клиентки не доказана.

Ранее акробат упал и разбился в ростовском цирке.

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