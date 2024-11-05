В Подмосковье ребенок попал в больницу с орехом в ухе после игр со старшим братом

Медики Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) помогли ребенку с застрявшим в ухе орехом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

Ребенок поступил в больницу с подозрением на инородное тело в ухе. По словам родителей, сын играл со старшим братом, в какой-то момент мальчик засунул ему в ухо орех и не смог самостоятельно достать. За несколько часов инородное тело в ухе расширилось от влажности.

«Под седацией мы достали орех без разрезов и хирургического вмешательства. Седация — медикаментозный сон с сохранением всех функций организма. Это максимально безопасно для детей и позволяет провести манипуляцию быстро и безболезненно», — рассказал руководитель отделения оториноларингологии Виктор Егоров.

Состояние мальчика не вызывает у врачей опасений, спустя сутки он был выписан на амбулаторное лечение. Врачи отметили, что орехи и бобовые очень опасны при попадании в лор-органы. При соприкосновении с влажной средой они быстро разбухают и увеличиваются в размерах. Чем дольше инородное тело находится в ухе, тем выше риск развития серьезных патологий.

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