В соцсетях заметили «ноутбук» в древнегреческой статуе

Люди обратили внимание на древнегреческую статую женщины, держащей в руках «нотбук»

Пользователи соцсетей обратили внимание на древнегреческую статую женщины, держащей в руках предмет, похожий на современный ноутбук, пишет Independent.

«Гробница Наискоса» — 37-дюймовая мраморная статуя, созданная около 1000 г. до н. э. и изображающая женщину, открывающую предмет, похожий на ноутбук, который держит служанка.

Кроме того, сбоку у «ноутбука» есть два отверстия, что навело людей на мысль, что это может быть USB-порт. По мнению комментаторов, это лишний раз «доказывает» реальность путешествий во времени.

Однако, как считают эксперты, увиденному есть разумное объяснение. Предмет, который открывает женщина, на самом деле является теневым ящиком, который использовали в погребальных обрядах древние греки.

Ранее в США сторонники теорий заговора нашли свидетельство путешествий во времени на фреске 1937 года.