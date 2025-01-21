Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В соцсетях заметили «ноутбук» в древнегреческой статуе

Люди обратили внимание на древнегреческую статую женщины, держащей в руках «нотбук»
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пользователи соцсетей обратили внимание на древнегреческую статую женщины, держащей в руках предмет, похожий на современный ноутбук, пишет Independent.

«Гробница Наискоса» — 37-дюймовая мраморная статуя, созданная около 1000 г. до н. э. и изображающая женщину, открывающую предмет, похожий на ноутбук, который держит служанка.

Кроме того, сбоку у «ноутбука» есть два отверстия, что навело людей на мысль, что это может быть USB-порт. По мнению комментаторов, это лишний раз «доказывает» реальность путешествий во времени.

Однако, как считают эксперты, увиденному есть разумное объяснение. Предмет, который открывает женщина, на самом деле является теневым ящиком, который использовали в погребальных обрядах древние греки.

Ранее в США сторонники теорий заговора нашли свидетельство путешествий во времени на фреске 1937 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами