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Школьница из Москвы отправила мошенникам деньги и украшения после «обыска»

В Москве школьница отдала аферистам деньги и семейные драгоценности
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Shutterstock/ChiccoDodiFC

В Москве 16-летняя девушка поверила мошенникам и отдала им сбережения родителей. Об этом сообщает прокуратура города.

Аферисты представились сотрудниками учебного заведения школьницы и потребовали привязать телефонный номер к личному кабинету «Госуслуг». Девушка продиктовала код из сообщения, после чего ее уведомили о якобы взломе аккаунта на сайте.

Позже девушке позвонили «сотрудники ФСБ» и сказали самостоятельно обыскать квартиру.

«По видеосвязи она сообщила мошенникам о найденных дома сбережениях в рублях и иностранной валюте, которые упаковала в пакет, положила в рюкзак, накрыла тканью и передала прибывшему курьеру», — поделились в МВД.

Все это время аферисты были на связи с пострадавшей и запрещали рассказывать о происходящем родителям. Помимо этого, по указанию мошенников, школьница сама вызвала курьера. Злоумышленники причинили ущерб на сумму более 700 тысяч рублей.

На данный момент в ситуации разбираются правоохранительные органы.

Ранее россиянам рассказали, как защититься от мошенничества с QR-кодами.

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