Скоростной мобильный интернет МТС стал доступен 338 тысячам жителей новостроек Москвы

В прошедшем году МТС в рамках расширения покрытия и пропускной способности сети мобильной связи в новостройках Москвы и Подмосковья, сданных до 2024 года, установила 126 базовых станций, сообщает пресс-служба компании.

Как уточнили в МТС, это позволило улучшить качество мобильной связи для 338 тысяч жителей новостроек региона.

Директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков подчеркнул, что качественная мобильная связь на сегодняшний день стала абсолютно необходимым условием комфортного проживания независимо от класса жилья и его локации.

«На протяжении многих лет мы тесно взаимодействуем с застройщиками Москвы и области, чтобы обеспечить новоселов от первого до последнего этажа мобильным интернетом и голосовыми услугами. Для этого мы устанавливаем в непосредственной близости или на прямо на территориях жилых комплексов базовые станции, подключенные к высокоскоростной оптоволоконной транспортной сети», — добавил он.

В компании уточнили, что установленное в прошлом году вблизи и на территориях жилых комплексов оборудование обеспечивает комфортные скорости мобильного интернета, которые сравнимы со скоростью доступа в давно обжитых местах Москвы и Подмосковья. Кроме того, оно обеспечило качественную голосовую связь, в том числе по технологии VoLTE.

Отмечается, что по итогам 2024 года компанией было введено в эксплуатацию в столичном регионе на 15% больше базовых станций по сравнению с 2023 годом.

В МТС рассказали, что около 60% станций были установлены в Москве и Новой Москве, остальная часть оборудования запущена в жилых комплексах Королева, Видного, Одинцово, Красногорска, Балашихи, Люберец, Дзержинского, Ногинска и Лобни. При этом около 15% нового оборудования установлено в новостройках в деревнях, поселках и дачных товариществах Подмосковья.