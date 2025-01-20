Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Красноярском крае пенсионерка осталась без квартиры из-за мошенников

В Красноярском крае мошенники оставили пенсионерку без квартиры и денег
close
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Красноярского края поверила телефонным мошенникам, взяла кредит в банке и переоформила квартиру на аферистов. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Мошенники связались с 67-летней пенсионеркой в конце 2023 года, сначала ей предложили продлить договор на услуги связи, выманив у пожилой женщины данные СНИЛС и SMS-код, пришедший на телефон. Спустя некоторое время пенсионерку убедили в том, что ее личный кабинет на портале «Госуслуги» взломан, и неизвестные якобы пытаются оформить на нее кредиты.

Чтобы обезопасить средства, женщина должна была перевести имевшиеся накопления на «безопасный» счет, пенсионерка установила на телефон специальное приложение и за несколько дней совершила ряд переводов. Когда деньги закончились, она взяла в банке крупный заем и переоформила квартиру на мошенников. Общий ущерб составил 5,5 млн рублей.

Ранее московская пенсионерка лишилась 11 тысяч евро и украшений, пытаясь снять порчу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами