Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российских пользователей Android предупредили об угрозе нового вредоносного ПО 

ИБ-эксперт Шутов: новое вредоносное ПО Fire Scam угрожает пользователям Android
close
Reuters

Новое вредоносное ПО под названием Fire Scam представляет собой серьезную угрозу для пользователей Android. Оно распространяется через поддельные версии популярного мессенджера Telegram, крадет конфиденциальную информацию и отслеживает активность на устройстве, что делает его особенно опасным, рассказал «Газете.Ru» преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов.

«Одной из ключевых особенностей этого вредоносного ПО является создание поддельной страницы входа в Telegram. Когда пользователь вводит свои учетные данные на этой странице, они сразу передаются злоумышленникам. Программа также отслеживает активные приложения и действия пользователя, перехватывая конфиденциальную информацию, такую как данные о транзакциях и паролях. Все украденные данные загружаются в базу данных в режиме реального времени, что позволяет злоумышленникам оперативно получать доступ к финансовой и другой критически важной информации», — объяснил он.

Для защиты от этой угрозы настоятельно рекомендуется избегать ненадежных источников или подозрительных ссылок.

«Пользователи должны быть очень осторожны при скачивании файлов и переходе по ссылкам, а также использовать надежные средства защиты для предотвращения заражения. Важно тщательно проверять запрашиваемые разрешения при установке новых приложений и установить надежное антивирусное программное обеспечение, которое сможет обнаружить и удалить вредоносные программы. Регулярное обновление операционной системы и приложений поможет защититься от известных уязвимостей», — отметил эксперт.

Ранее небольшие российские города оказались под прицелом вирусных атак.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами