Российских пользователей Android предупредили об угрозе нового вредоносного ПО 

Новое вредоносное ПО под названием Fire Scam представляет собой серьезную угрозу для пользователей Android. Оно распространяется через поддельные версии популярного мессенджера Telegram, крадет конфиденциальную информацию и отслеживает активность на устройстве, что делает его особенно опасным, рассказал «Газете.Ru» преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов.

«Одной из ключевых особенностей этого вредоносного ПО является создание поддельной страницы входа в Telegram. Когда пользователь вводит свои учетные данные на этой странице, они сразу передаются злоумышленникам. Программа также отслеживает активные приложения и действия пользователя, перехватывая конфиденциальную информацию, такую как данные о транзакциях и паролях. Все украденные данные загружаются в базу данных в режиме реального времени, что позволяет злоумышленникам оперативно получать доступ к финансовой и другой критически важной информации», — объяснил он.

Для защиты от этой угрозы настоятельно рекомендуется избегать ненадежных источников или подозрительных ссылок.

«Пользователи должны быть очень осторожны при скачивании файлов и переходе по ссылкам, а также использовать надежные средства защиты для предотвращения заражения. Важно тщательно проверять запрашиваемые разрешения при установке новых приложений и установить надежное антивирусное программное обеспечение, которое сможет обнаружить и удалить вредоносные программы. Регулярное обновление операционной системы и приложений поможет защититься от известных уязвимостей», — отметил эксперт.

Ранее небольшие российские города оказались под прицелом вирусных атак.