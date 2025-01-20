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В Приморье соседка спасла пенсионерку от мошенников

В Приморье бдительная соседка помешала мошенникам похитить деньги пенсионерки
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Ilya Naymushin/Reuters

В Дальнереченске пенсионерка едва не лишилась своих накоплений из-за мошенников, пожилую женщину спасла соседка. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

Мошенники убедили 88-летнюю жительницу Дальнереченска в необходимости продления срока действия договора услуг связи, заполучив номер СНИЛС и паспортные данные. Затем с женщиной связались лжепредставители портала «Госуслуги» и Центробанка, сообщившие, что она стала жертвой мошенников и ей необходимо совершить ряд банковских операций.

Под руководством злоумышленников женщина перевела практически 300 тысяч рублей на счета родственницы и соседки, для их дальнейшего перевода на «безопасные счета». Соседка, обнаружив поступление средств, заподозрила неладное. Поговорив с пожилой женщиной, она убедилась, что та стала жертвой мошенников, не стала переводить деньги и обратилась в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее школьница по совету мошенников отправила почти 700 тысяч рублей «в налоговую».

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