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Государственные гранты назвали важной частью поддержки участников СВО

Участник СВО Косенков: поддержка государства важна в сфере сельского хозяйства
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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Государственные гранты стали важной частью поддержки участников СВО. Об этом «Газете.Ru» рассказал участник СВО Кирилл Косенков, награжденный двумя орденами Мужества и медалью Жукова.

Он подчеркнул, что поддержка от государства особенно важна в сфере сельского хозяйства, так как она — одна из самых дорогих для старта бизнеса, но при этом не самая прибыльная.

По его словам, это больше для улучшения качества регионов и развития фермерского хозяйства в них.

«Я в грантах не участвовал, но прекрасно понимаю, о чем идет речь. Например, про «Агромотиватор» я спрашивал у министра сельского хозяйства на одном из форумов в прошлом году. Это именно для участников СВО, которые решили создать свое собственное хозяйство», — сказал Косенков.

Участник СВО подчеркнул, что в этом году попробует податься на участие в этом гранте.

«Это очень полезная вещь для тех, кто действительно бредит этим и хочет заниматься сельским хозяйством. Например, с помощью гранта фермер может вместо того, чтобы сделать мясо из птицы на тонну, сделать 3 тонны. Это существенная разница. Я считаю, это очень важно, нужно и классно», — сказал он.

Косенков считает, что необходимо увеличивать число подобных грантов и суммы, выдаваемые в рамках них.

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