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На Урале коммунальщики заплатят 500 тысяч рублей ребенку, получившему ожоги в яме с золой

В Свердловской области котельная выплатит полмиллиона рублей из-за ожогов ребенка
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Руслан Кривобок/РИА Новости

В Красноуфимске суд обязал коммунальщиков выплатить компенсацию девочке, которая получила ожоги, провалившись в яму с горячей золой. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел в конце 2023 года, девочка играла на территории котельной и провалилась в яму с золой. Ребенок получил сильные ожоги рук, ног и живота. Пострадавшую спасли, длительное время она проходила лечение.

У нее остались серьезные последствия ожогов, нарушения в работе правой руки и шрамы на теле. Сотрудники полиции установили, что котельная принадлежит МУП «Энергосервис», а территория на момент инцидента не имела ограждений и предупреждающих знаков, что создавало опасность для прохожих.

В интересах несовершеннолетней прокуратура обратилась с иском в суд с требованием компенсации морального вреда, решением суда коммунальщиков обязали выплатить ребенку полмиллиона рублей.

Ранее предпринимателя обязали выплатить девятилетнему мальчику 110 тысяч рублей за падение на арматуру.

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