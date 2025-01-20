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Пациента, потерявшего 2,5 литра крови из-за ножевого ранения, спасли врачи в Подмосковье

В Подмосковье спасли мужчину, который потерял 2,5 литра крови
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Pixabay

Хирурги Ногинской больницы оказали помощь пациенту с сильной кровопотерей, мужчина получил ранение бедренной артерии. Об этом сообщаетминздрав Московской области.

40-летний пациент поступил в медицинское учреждение с ножевым ранением правого бедра, он потерял 2,5 литра крови и находился в тяжелом состоянии.

«Под общим наркозом врачебной бригадой, состоящей из врача-хирурга, врача-травматолога и врача-анестезиолога, была выполнена ревизия раневого канала с пластикой глубоко-й бедренной артерии. То есть была произведена остановка кровотечения путем наложения сосудистых швов», — сообщила и.о. заместителя главного врача по стационарной работе Светлана Ерыгина.

Хирургическое вмешательство длилось два часа, медикам удалось сохранить двигательную функцию правой ноги пациента. Некоторое время мужчина находился под наблюдением медиков и был выписан на амбулаторное лечение.

Ранее в Новосибирской области врачи спасли мужчину с ножевым ранением сердца.

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