На Аляске братья поссорились и выкинули крокодилов друг друга на улицу, пишет портал **Anchorage Daily News**. На данный момент удалось найти только одну рептилию.

По данным полиции Аляски, в среду вечером произошел инцидент, который привел к арестам двух братьев неподалеку от Василлы. Оба мужчины, 30-летний Рики Лоу и 33-летний Тайлер Лоу, были задержаны по обвинениям в жестоком обращении с животными после того, как в результате ссоры они выбросили в снег крокодилов друг друга.

Согласно показаниям, оба брата осознавали, что рептилиям слишком холодно, чтобы выжить на улице зимой, но все равно не изменили своего решения. Полицейские потратили более часа на тщательные поиски крокодила, используя фонарики и тепловизоры, но, к сожалению, нашли только одного.

Мужчинам предъявили обвинения в жестоком обращении с животными и поместили под стражу. Джонатан Хантингтон, основатель некоммерческой организации Jonathan's Reptiles, подчеркнул, что на Аляске допускается содержание аллигаторов и крокодилов в качестве домашних животных, однако это часто приводит к проблемам, когда рептилии вырастают.

Ранее мужчина, скормивший аллигатору курицу, попал под суд в Австралии.