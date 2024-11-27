Россиянка потребовала 100 тыс. из-за ошибочно выписанного ей штрафа за безбилетный проезд

Студентка из Курска потребовала 100 тыс. рублей за необоснованное обвинение в безбилетном проезде. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

В сообщении говорится, что Дарья Зайцева обратилась с исковым заявлением в суд, чтобы получить компенсацию от ОКУ «Центр транспортных услуг». Девушка сообщила, что контролер уличил ее в безбилетном проезде, но постановление о наложении административного штрафа ей удалось впоследствии оспорить.

По словам Зайцевой, она испытала нравственные страдания, ведь подозрения в ее недобросовестности были озвучены в присутствии других пассажиров. Теперь она намеревается получить от перевозчика компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

Ранее мошенника, притворяющегося контролером на транспорте, вновь поймали в Петербурге.