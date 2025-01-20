Врач рассказала, кому не стоит есть острую пищу

Врач Павлюк: людям с заболеваниями ЖКТ не следует есть острую пищу

Людям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), не следует употреблять острую пищу. Такой совет в эфире «Радио 1» дала врач-диетолог Наталья Павлюк.

«Также не стоит есть острое тем, у кого аллергия, например, на перец. Еще у многих из-за острого появляется геморрой, синдром раздраженного кишечника, диарейный синдром, жжение во время похода в туалет», — предупредила специалист.

При хорошей переносимости врач советует употреблять острую пищу не чаще двух раз в неделю.

Врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Парацельс» Дмитрий Федулов до этого перечислил продукты, которые нельзя есть на ночь. По его словам, речь о газообразующих (бобовые), так как они вызывают вздутие и боли в желудке, а также овощах, богатых крахмалом (картофель, батат, кукуруза), поскольку они повышают уровень глюкозы и способствуют набору веса.

Ранее врач рассказал, как следует питаться беременным.