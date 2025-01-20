Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, кому не стоит есть острую пищу

Врач Павлюк: людям с заболеваниями ЖКТ не следует есть острую пищу
close
Freepik.com

Людям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), не следует употреблять острую пищу. Такой совет в эфире «Радио 1» дала врач-диетолог Наталья Павлюк.

«Также не стоит есть острое тем, у кого аллергия, например, на перец. Еще у многих из-за острого появляется геморрой, синдром раздраженного кишечника, диарейный синдром, жжение во время похода в туалет», — предупредила специалист.

При хорошей переносимости врач советует употреблять острую пищу не чаще двух раз в неделю.

Врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Парацельс» Дмитрий Федулов до этого перечислил продукты, которые нельзя есть на ночь. По его словам, речь о газообразующих (бобовые), так как они вызывают вздутие и боли в желудке, а также овощах, богатых крахмалом (картофель, батат, кукуруза), поскольку они повышают уровень глюкозы и способствуют набору веса.

Ранее врач рассказал, как следует питаться беременным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами