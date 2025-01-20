Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Съемщик оставил в квартире после себя 200 бутылок с мочой и горы мусора

Daily Mail: в Англии арендатор оставил в квартире после себя 200 бутылок с мочой
close
Jam Press/dailymail.co.uk

В Англии арендатор оставил в квартире после себя 200 бутылок с мочой и горы мусора, пишет Daily Mail.

Хозяин квартиры Ян Прингл заявил, что, по его мнению, выселение было «последним средством», так как съемщик в течение двух лет отказывался впускать его домой для оценки состояния недвижимости.

Когда собственник все-таки смог попасть в квартиру, он утверждал, что с трудом открыл дверь, так как за ней была куча мусора. Ян также не мог поверить своим глазам, когда обнаружил около 200 бутылок из-под водки, наполненных мочой.

«Как только дверь открылась, возникло ощущение, будто ты попал в тропический лес, настолько было влажно в помещении», — добавил он.

По словам Прингла, в доме был завален коробками из-под еды на вынос, яичной скорлупой и пустыми банками — все это копилось два года.

«Сосед сверху сказал, что никогда не видел, чтобы съемщик выносил мусор или покидал квартиру, поэтому я забеспокоился», — объяснил Ян.

Ранее в Китае арендатор превратил квартиру в курятник, а хозяин обнаружил это только спустя два года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами