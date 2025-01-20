Съемщик оставил в квартире после себя 200 бутылок с мочой и горы мусора

Daily Mail: в Англии арендатор оставил в квартире после себя 200 бутылок с мочой

В Англии арендатор оставил в квартире после себя 200 бутылок с мочой и горы мусора, пишет Daily Mail.

Хозяин квартиры Ян Прингл заявил, что, по его мнению, выселение было «последним средством», так как съемщик в течение двух лет отказывался впускать его домой для оценки состояния недвижимости.

Когда собственник все-таки смог попасть в квартиру, он утверждал, что с трудом открыл дверь, так как за ней была куча мусора. Ян также не мог поверить своим глазам, когда обнаружил около 200 бутылок из-под водки, наполненных мочой.

«Как только дверь открылась, возникло ощущение, будто ты попал в тропический лес, настолько было влажно в помещении», — добавил он.

По словам Прингла, в доме был завален коробками из-под еды на вынос, яичной скорлупой и пустыми банками — все это копилось два года.

«Сосед сверху сказал, что никогда не видел, чтобы съемщик выносил мусор или покидал квартиру, поэтому я забеспокоился», — объяснил Ян.

Ранее в Китае арендатор превратил квартиру в курятник, а хозяин обнаружил это только спустя два года.