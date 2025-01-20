В Севастополе мальчик попал в больницу после нападения стаи бездомных собак

В Севастополе ребенку понадобилась помощь медиков после нападения собак. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

О случившемся правоохранители узнали после того, как информация об этом появилась в соцсетях. По данным местных пабликов, восьмилетнего мальчика покусали бездомные животные, они нанесли ребенку травмы руки и ноги.

«Помощь малолетнему оказал неравнодушный прохожий, отогнавший агрессивных животных», – поделились в ведомстве.

Пострадавший попал в больницу, о характере его травм и состоянии не сообщается.

На данный момент в СК РФ по региону проводят проверку. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования.

Как рассказала мать пострадавшего, в день инцидента ребенок возвращался из школы. В больнице ему обработали раны и сделали прививку. По словам родительницы, мальчик состоит на учете у кардиолога, после нападения он плакал около часа.

Ранее в Таиланде собака принесла мальчику взрывчатку, приняв ее за мячик.