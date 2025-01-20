В Кемеровской области спасают отравившегося марихуаной младенца

В Новокузнецке младенец попал в реанимацию с отравлением марихуаной

В Кемеровской области ребенок попал в больницу после того, как попробовал марихуану. Об этом сообщает «Сапа».

Инцидент произошел в Новокузнецке. Младенец нашел наркотики и употребил их, позже ему стало плохо. На ситуацию обратила внимание мать и вызвала скорую помощь.

Мальчика направили в больницу с сильным отравлением марихуаной. На данный момент он находится в реанимации, состояние пострадавшего оценивают как тяжелое.

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

«Кому принадлежали наркотики и где их нашел ребенок, выясняет полиция», – сообщается в публикации.

Известно, что пострадавший проживает с бабушкой, дедушкой и матерью, последняя – единственная, кто еще не привлекался к уголовной ответственности. Старшие родственники несколько раз были судимы по статьям, связанным с запрещенными веществами. Отец младенца пять лет назад был фигурантом дела о краже.

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