Приемная мать весом 154 кг села на сына в наказание за плохое поведение и получила срок

В США 154-килограмовая женщина села на 10-летнего ребенка, он не выжил

Приемная мать из США получила срок после того, как села на ребенка. Об этом сообщает The Mirror USA.

Инцидент произошел в Индиане в прошлом году, но приговор 49-летней женщине по имени Дженнифер Ли Уилсон вынесли только сейчас. Правоохранители обнаружили десятилетнего мальчика в округе Портер, он не дышал, пульса у школьника не было.

Пострадавшего направили в больницу, но спасти его не удалось. Специалисты обнаружили у него несколько синяков на нижней части груди и кровоизлияние в печень и легкие. Причиной произошедшего эксперты назвали отек мозга.

Как рассказала мать, которая в момент инцидента находилась рядом с приемным сыном, в этот день ребенок вел себя плохо и ушел из дома. Уилсон пошла за ним и застала его за разговором с какой-то женщиной. Та заявила, что мальчик просил ее вызвать полицию, но мать сказала ей «заниматься своими делами».

В какой-то момент ребенок упал, и Уилсон села на него. При этом вес женщины был 154 килограмма, мальчика — 40. Школьник сопротивлялся, но позже перестал. Как рассказала сама американка, она думала, что мальчик притворяется, и просидела на нем около пяти минут.

Суд признал женщину виновной и приговорил к шести годам заключения в исправительном учреждении.

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