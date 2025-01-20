Певца из Нигерии застали на улице с головой его возлюбленной в сумке

В Нигерии музыканта поймали с головой девушки в сумке

В Нигерии музыканта задержали после того, как заметили его с головой девушки в сумке. Об этом сообщает BBC News.

Инцидент произошел в штате Насарава. Местные жители обратили внимание на подозрительного мужчину, который нес сумку, и стали подходить к нему. Позже на место приехала полиция, к этому моменту люди уже проявляли к подозреваемому агрессию.

«Мы спасли его от толпы», – поделился представитель полиции Насаравы.

Подозреваемый оказался Тимилейном Аджайи, который поет в стиле госпел. В сумке, которую нес мужчина, находилась голова его возлюбленной. Остальные органы нашли дома у музыканта. Аджайи арестовали, обвинения он не прокомментировал.

Семья пострадавшей призвала правительство провести тщательное расследование. По словам подруги, мать девушки упала в обморок от шока после произошедшего.

Как полагает сестра пострадавшей, полиция не расследует дело должным образом.

«Полиция не предоставила нам никакой информации о моей сестре... Они не ответили на наши вопросы», – поделилась она.

Родственница разочарована ситуацией и надеется, что семье удастся восстановить справедливость.

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