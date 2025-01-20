Врач назвал опасные причины появления мешков под глазами

Появление мешков под глазами может говорить о наличии проблем с сердцем и почками. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

Он уточнил, что у некоторых мешки под глазами могут быть почти сразу с момента рождения из-за анатомической особенности. При этом их внезапное появление, по его словам, должно насторожить. В этом случае рекомендуется обратиться к врачу.

«При заболевании почек фильтрационная, выделительная функция нарушена. То есть жидкость не уходит из организма, а перераспределяется. Возникает отек под глазами и в других частях тела», — предупредил Лишин.

Кроме того, мешки могут возникать из-за проблемы с сердцем и нарушением функции прокачивания крови. В этом случае жидкость не выходит из тканей и вызывает отек, заключил врач.

Врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филева до этого рассказала «Газете.Ru», что одна из наиболее распространенных причин, по которым под глазами появляются мешки, — задержка воды в тканях и, как следствие, отек периорбитальной клетчатки. Такой эффект часто возникает после употребления спиртных напитков, соленой пищи и большого количества жидкости перед сном.

Ранее косметолог рассказала, как избавиться от мешков под глазами после застолий.