Косметолог рассказала, как избавиться от мешков под глазами после застолий

В период праздников многие могут заметить появление «мешков» под глазами, что связано с накоплением излишней жидкости в организме. О том, как этого избежать и что делать, если они все-таки появились, «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог, врач-трихолог «СМ-Косметология» Анастасия Костенко.

Для профилактики появления «мешков» под глазами она посоветовала соблюдать ряд правил. В частности, употреблять меньше соли, особенно в вечернее время — ее переизбыток приводит к задержке жидкости в организме и появлению отечности под глазами.

Следует соблюдать умеренность и в отношении алкоголя, так как он расширяет кровеносные сосуды, вследствие чего происходит задержка воды в организме.

«Пейте достаточное количество чистой негазированной воды. Употребление воды может показаться нелогичным, но когда мы обезвожены, наше тело пытается к этому адаптироваться, удерживая воду в организме. Поэтому, чтобы уменьшить количество избыточной жидкости в организме, пейте много воды. Старайтесь пить хотя бы 8–10 стаканов воды в течение дня. При этом важно помнить, что употребление большого количества воды перед сном приведет к отекам утром, поэтому важно соблюдать баланс», — добавила косметолог.

Кроме того, она обратила внимание, что к задержке жидкости в организме приводит и малоподвижный образ жизни. Поэтому нужно постараться делать утром короткую зарядку. Хорошей альтернативой будут и прогулки на свежем воздухе.

Избавиться от «мешков» под глазами, по словам специалиста, помогут следующие способы.

«Быстрый результат дают прохладные компрессы. Намочите полотенце холодной водой и положите его на 15 минут в холодильник, после этого прикладывайте его к области вокруг глаз. Если у вас есть патчи, храните их в холодильнике, это даст хороший результат в борьбе с «мешками» под глазами», — рассказала Костенко.

Еще один действенный метод — лимфодренажный массаж кожи вокруг глаз, который способствует оттоку лишней жидкости. Как объяснила косметолог, массаж можно проводить кончиками пальцев или нефритовым роликом, который предварительно можно охладить. При этом важно выполнять его деликатно, без сильного нажима, с использованием крема вокруг глаз для лучшего скольжения.

«Если вы не удовлетворены результатами домашних средств, можно прибегнуть к помощи профессионалов. врачи-косметологи смогут подобрать Вам оптимальные средства для ухода за кожей, а также необходимые процедуры для устранения «мешков» под глазами. В арсенале специалистов есть аппаратные и инъекционные методы лечения», — добавила специалист.

Из аппаратных методов, по ее словам, используется микротоковая терапия, которая оказывает выраженный лимфодренажный эффект. Также возможно проведение лазерной шлифовки, которая является эффективным методом избавления от «мешков» под глазами и всех признаков старения кожи вокруг глаз (дряблость кожи, морщины, пигментация).

«Проведение биоревитализации или введение коллагена способствует уплотнению кожи вокруг глаз, уменьшению темных кругов и тем самым придают ей здоровый вид. Введение филлеров на основе гиалуроновой кислоты могут помочь временно восстановить объем и разгладить область под глазами», — отметила врач-косметолог.

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