Россиян предупредили об активном переходе мошенников в Telegram

В России растет популярность Telegram, из-за чего он становится привлекательнее для мошенников — они активно переходят в него из других мессенджеров. Особенно важно, что используют его как для личного общения, так и для работы, объяснил в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«В Telegram проще скрывать следы преступной деятельности благодаря поддержке множества аккаунтов и удобству рассылки фейковых сообщений», — отметил депутат.

Часто мошенники просто просят людей перейти по ссылке, причем сообщения приходят от знакомых и выглядят вполне реалистично, предупредил Немкин. Он призвал всегда проверять достоверность сообщений - лучше перезвонить и уточнить, правда ли конкретный человек прислал ссылку. Нельзя вводить личные данные на непроверенных ресурсах, а для защиты аккаунта важно использовать двухфакторную аутентификацию.

«Будьте внимательны и критически относитесь к любым неожиданным просьбам или сообщениям, особенно если они кажутся срочными или вызывают эмоции», — заключил парламентарий.

До этого в МВД предупредили, что мошенники начали красть у россиян Telegram-аккаунты с помощью фейковых ссылок на голосование, которые присылают якобы знакомые люди. Эти ссылки ведут на фишинговый ресурс, после перехода на который пользователь теряет доступ к своему аккаунту.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме в Telegram с лягушонком Пепе.