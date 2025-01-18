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Школьница из Тувы оставила родителей без денег, поверив мошенникам из онлайн-игры

В Туве девочка перевела мошенникам деньги матери, пытаясь получить бонусы в игре
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Ilya Naymushin/Reuters

Школьница из Кызыла пыталась купить валюту в онлайн-игре и перевела мошенникам 155 тысяч рублей с карты матери. Об этом сообщает УМВД Тувы.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 40-летняя жительница Кызыла. Женщина сообщила, что ее девятилетняя дочь играла в онлайн-игру и увидела объявление о покупке виртуальной валюты. С девочкой в мессенджере связался неизвестный и сообщил, что для получения монет необходимо сфотографировать экран сотового телефона матери с отображёнными приложениями.

Девочка, зная все пароли доступа к телефону матери, выполнила указание и отправила фотографию. Затем злоумышленники попросили девочку зайти в мобильное приложение Сбербанка и по их инструкции перевести 155 тысяч рублей на указанный номер телефона. Девочка, веря обещаниям о получении игровой валюты, выполнила перевод.

При попытке провести еще один перевод, поступил звонок от службы безопасности банка, ребенок испугался, бросил трубку и рассказала обо всем матери. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве школьница спасала сбережения семьи и перевела мошенникам 800 тысяч рублей.

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