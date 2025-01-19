В Калуге пенсионерка продала две квартиры и отдала деньги мошенникам

В Калуге пенсионерка лишилась двух квартир и 8,9 млн рублей из-за мошенников

Жительница Калуги осталась без жилья после общения с мошенниками, под угрозой уголовного дела она продала две квартиры и отдала мошенникам все свои накопления. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась пенсионерка, которая сообщила, что с ней связались неизвестные. Аферисты сообщили пожилой женщине, что некие злоумышленники пытаются перевести ее накопления на финансирование преступных организаций. Потерпевшей пригрозили уголовным преследованием и заставили ее передать курьеру все накопления.

Через несколько дней злоумышленники снова позвонили женщине и сообщили, что ее квартира выставлена на продажу мошенниками. Для того чтобы не дать похитить деньги преступникам, ей следовало самостоятельно осуществить сделку с недвижимостью. Послушавшись, потерпевшая продала одну свою жилплощадь, а затем, продолжив выполнять указания, продала и вторую квартиру.

Переведя все средства на «безопасный счет», женщина стала ожидать поступления дальнейших инструкций, однако звонки прекратились. Поняв, что стала жертвой мошенников, гражданка обратилась в полицию. Общий ущерб составил 8,9 млн рублей.

Ранее в Петербурге «курьеры из ФСБ» оставили пенсионера без денег и квартиры.