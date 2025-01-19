В Нижнем Тагиле двухлетнего ребенка ударило током в ледовом городке

В Нижнем Тагиле устанавливаются обстоятельства травмирования двухлетнего ребенка, мальчика ударило током от новогодней инсталляции. Об этом сообщает СУ СК РФ Свердловской области.

Инцидент произошел на Театральной площади, семья с двухлетним ребенком гуляла в ледовом городке. Ребенок залез в вагончик паровозика, схватился за его металлическое основание и неожиданно вскрикнул.

«После крика сына мы подбежали и отдернули его руку, так как заметили, что он испуганно смотрел на нее. И вот тут мы увидели страшную картину: повсюду внутри инсталляции, предназначенной для маленьких детей, хаотично валялись оголенные провода», — рассказала мать мальчика.

По факту произошедшего проверку проводит региональный СК, подробности о состоянии мальчика неизвестны.

До этого сообщалось, что в Волгоградской области мальчика ударило током, когда он сушил собаку. Десятилетний школьник решил искупать питомца, после чего решил высушить его. Когда школьник решил воспользоваться феном, прибор замкнуло, и четвероклассника ударило током. Приехавшие на место медики направили пострадавшего в больницу, ребенку диагностировали ожог левой кисти.

Ранее в Ленобласти трехлетнего ребенка отбросило на два метра из-за удара током.