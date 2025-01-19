Пятилетний ребенок получил ожоги во время поездки в автобусе

В Донецке ребенок получил ожоги во время поездки в автобусе

В Донецке пятилетний ребенок оказался в больнице после поездки в автобусе. Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.

Инцидент произошел в автобусе № 11, по данным местных СМИ, ребенок ехал вместе с матерью и получил ожоги от тосола, разлившегося из-под кресел. Мальчику потребовалась медицинская помощь, он госпитализирован с ожогами ног.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Установлено, что на маршрут выпустили транспортное средство с техническими неисправностями, во время движения произошел прорыв патрубка системы охлаждения, жидкость под давлением залила ноги ребенка. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования.

До этого сообщалось, что в Коломне струя горячего антифриза обожгла девочку и ее отца в автобусе. Мужчина получил ожог 1-2-й степени голеностопа. У ребенка, также облитого антифризом, шок. Пострадавший написал заявление в полицию и Мострансавто с требованием найти виновных в происшествии.

Ранее в Петербурге две пассажирки получили химический ожог после поездки на автобусе.