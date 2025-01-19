Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пятилетний ребенок получил ожоги во время поездки в автобусе

В Донецке ребенок получил ожоги во время поездки в автобусе
close
Freepik

В Донецке пятилетний ребенок оказался в больнице после поездки в автобусе. Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.

Инцидент произошел в автобусе № 11, по данным местных СМИ, ребенок ехал вместе с матерью и получил ожоги от тосола, разлившегося из-под кресел. Мальчику потребовалась медицинская помощь, он госпитализирован с ожогами ног.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Установлено, что на маршрут выпустили транспортное средство с техническими неисправностями, во время движения произошел прорыв патрубка системы охлаждения, жидкость под давлением залила ноги ребенка. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования.

До этого сообщалось, что в Коломне струя горячего антифриза обожгла девочку и ее отца в автобусе. Мужчина получил ожог 1-2-й степени голеностопа. У ребенка, также облитого антифризом, шок. Пострадавший написал заявление в полицию и Мострансавто с требованием найти виновных в происшествии.

Ранее в Петербурге две пассажирки получили химический ожог после поездки на автобусе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами