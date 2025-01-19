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На Колыме отчим год истязал пасынка

В Магаданской области отчим, истязавший пасынка, получил 4 года колонии
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Житель Усть-Омчуга осужден за истязание ребенка, мужчина в течение года избивал пасынка и запугивал его. Об этом сообщает СУ СК РФ по Магаданской области.

По данным следствия, 37-летний местный житель с мая 2023-го по июнь 2024 года издевался над несовершеннолетним сыном сожительницы. Мужчина избивал мальчика, высказывал в его адрес угрозы.

Когда о происходящем в семье стало известно, 13-летнего школьника из семьи изъяли и передали под опеку бабушке, которая обратилась с иском в суд о взыскании с матери несовершеннолетнего алиментов и лишении ее родительских прав.

В отношении отчима было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде четырех лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.

До этого сообщалось, что в Челябинске вынесли приговор 41-летней местной жительнице, которая истязала 13-летнюю падчерицу. Об избиениях девочки в компетентные органы сообщили соседи. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязаниях, ей назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее россиянин избивал своих детей и принуждал вставать коленями на шурупы.

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