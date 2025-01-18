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«Не хочу, чтобы люди пострадали». Почему Трамп перенес церемонию инаугурации

WP: в США начался переполох из-за переноса инаугурации Трампа в Капитолий
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Женщина в шляпе со значками в поддержку Дональда Трампа возле Капитолия США в день объявления о переносе инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в закрытое помещение из-за непогоды, Вашингтон, США, 17 января 2025 года

Amanda Perobelli/Reuters
Внезапное решение о переносе церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа с открытого воздуха в помещение вызвало в Вашингтоне переполох, пишет The Washington Post. Торжество пройдет в ротонде Капитолия. Сам Трамп объяснил это решение надвигающимися холодами: по его словам, 20 января в американской столице ожидается до минус 20°C, однако синоптики считают, что температура опустится не более, чем до — 6°C. Существуют версии, что перенос церемонии вызван ожиданием массовых протестов или даже очередного покушения на Трампа. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Избранный президент США Дональд Трамп в пятницу, 17 января, впервые за четыре десятилетия распорядился провести церемонию инаугурации в помещении. Как объявил в соцсети Truth Social сам Трамп, внезапные изменения вызваны погодными условиями.

«Я приказал, чтобы инаугурационная речь, в дополнение к молитвам и другим речам, была произнесена в ротонде Капитолия Соединенных Штатов, как сделал Рональд Рейган в 1985 году, также из-за очень холодной погоды»,

— написал Трамп.

Издание The Washington Post (WP) отмечает, что это решение стало неожиданным для всех — от музыкантов и зрителей до сотрудников правоохранительных органов.

«Рабочие в Ротонде Капитолия, где Трамп теперь принесет присягу, быстро приступили к сборке новой трибуны. А множество людей со всей страны, которые купили билеты и забронировали отели, передумали ехать в столицу», — пишет WP.

Церемония будет транслироваться в комплексе Capital One Arena, куда избранный президент приедет после церемонии для участия в параде в честь его победы на выборах.

«Я не хочу, чтобы люди пострадали или были ранены каким-либо образом, — написал Трамп. — Все будут в безопасности, все будут счастливы, и мы вместе сделаем АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!».

Тем не менее, недовольных наверняка будет много: по сведениям WP, Объединенный комитет конгресса по церемониям инаугурации ранее распространил 220 тысяч билетов на церемонию, а Capital One Arena вмещает не более 20 тысяч человек. В отелях вашингтонского округа, располагающих 35 тысячами гостиничных номеров, забронировано и раскуплено более 80% из них, а вернуть деньги обратно вряд ли получится.

Другие версии

Помимо погоды, существуют и другие, неофициальные причины переноса инаугурации в ротонду Капитолия. Хотя Трамп победил с большим перевесом и весьма уверенно, далеко не все в американском обществе воспринимают его благосклонно. Возможны протесты или попытки сорвать праздник.

«Официальные лица давно ожидали, что протесты на инаугурации в этом году будут менее масштабными, чем те, что собрали сотни тысяч человек в розовых вязаных шапках для демонстрации против Трампа восемь лет назад. Но некоторые из тех, кто планировал принять участие в протестах, заявили в пятницу, что их не остановит погода», — пишет WP.

В частности, о своем желании выйти на протестные акции объявили пропалестинские коалиции, рабочие группы, социалисты, представители движения в поддержку семей иммигрантов и др.

В свою очередь, доцент Финансового университета при правительстве РФ, политолог Геворг Мирзаян заявил, что

Трамп перенес свою инаугурацию в Капитолий из-за опасений нового покушения.

«На Трампа уже было три покушения, и может быть четвертое (…). Я не исключаю, что американский президент пока еще не до конца доверяет собственной Секретной службе, поэтому делает все для минимизации рисков и для максимизации сохранения собственного здоровья», — сказал он (цитата по «АиФ»).

По мнению Мирзояна, после вступления в должность Трамп «будет проводить масштабную чистку всего государственного аппарата, всех силовых служб, всех, кого только можно». После чего у него, возможно, появится больше оснований доверять американским силовикам.

Что с погодой

Согласно текущему прогнозу National Weather Service, в понедельник, 20 января, в Вашингтоне ожидается до минус 4°C, сегодня температура плюсовая.

Аналогичный прогноз дает accuweather.com: днем минус 4°C.

Российские источники говорят о том же самом: «Яндекс погода» сообщает, что 20 января в Вашингтоне ожидается до минус 6°C. А Gismeteo полагает, что в районе Капитолийского холма будет даже теплее: до минус 2°C.

Покушения на Трампа

Первое покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи будущего президента США выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Второе покушение было зафиксировано 15 сентября: в гольф-клубе Трампа во Флориде произошла стрельба, когда политик находился на поле. Он не пострадал. Подозреваемого по имени Райан Уэсли Раут задержали, впоследствии выяснилось, что он проукраинский активист.

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