Педагогические направления вошли в число основных в приемной кампании 2024 года

Педагогические направления вошли в число самых популярных в приемной кампании вузов 2024 года, следует из результатов исследования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

Как отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, по итогам приемной кампании 2024 года педагогическое направление стало вторым по популярности у абитуриентов.

«Важно, что результаты мониторинга демонстрируют также интерес выпускников к техническим специальностям. Сегодня мы делаем все возможное для развития этого важного для нашей экономики профиля», — сказал он.

По данным исследования НИУ ВШЭ, в тройку лидеров по приросту совокупного приема среди педагогических вузов вошли Уральский государственный педагогический университет (+24,3% к 2023 году), Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина (+8,9%) и Алтайский государственный педагогический университет (+8,1%).

Напомним, в 2024 году в порядок приема в вузы России были внесены изменения, затронувшие процесс подачи документов и процедуры зачисления. Количество бюджетных мест на бакалавриате сократилось, но увеличилось на магистратуре и специалитете.