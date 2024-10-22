Домашняя норка укусила ребенка на детской площадке в Петербурге

В Петербурге семилетнюю девочку атаковала домашняя норка. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным СМИ, медицинская помощь понадобилась юной жительнице Выборгского района. В ночь на 22 октября девочка и ее мама обратились в больницу. У пострадавшей диагностировали укушенную ссадину на кисти правой руки. Врачи обработали рану и отпустил маленькую пациентку домой.

Как стало известно, за руку ребенка укусила домашняя норка, которую вывели погулять во двор одного из домов по Николая Рубцова. Девочка попросила хозяина погладить животное, тот разрешил, но норка напала на незнакомку.

До этого в Японии 18 человек пострадали от нападения дельфина. Исследователи полагают, что животное по какой-то причине отделилось от стаи и теперь атакует пловцов, потому что ему одиноко.

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