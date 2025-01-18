Девочка самостоятельно выбралась из горящей квартиры под Новосибирском

В поселке Садовый Новосибирской области 12-летняя школьница сумела выбраться из горящей квартиры, ей потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Возгорание в многоэтажке по улице Онежская произошло 17 января. Горела квартира на втором этаже дома. Из задымленного помещения до приезда пожарных смогла самостоятельно выбраться 12-летняя девочка, она получила ожоги предплечья и кисти.

Огнеборцы, прибывшие на вызов, потушили возгорание за несколько минут, огнем оказались повреждены стены кухни, диван, кухонный гарнитур и натяжной потолок. Общая площадь пожара составила 16 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Амурской области пятилетняя девочка играла со спичками и сожгла квартиру со спящей бабушкой. Ребенок нашел спички и случайно поджег диван. Девочка попыталась потушить огонь подушками, но пламя разгорелось еще сильнее. Разбудив бабушку, она вместе с ней пошла к выходу, но пожилая женщина упала и не смогла подняться. Девочка успела выбежать из дома и обратиться за помощью к соседям. Спасти пенсионерку не удалось.

Ранее российская школьница устроила в комнате фейерверк и спалила полдома.