Российские врачи спасли мужчину с огромной аневризмой брюшной аорты

В Петербурге врачи спасли мужчину с почти десятисантиметровой аневризмой брюшной аорты. Об этом сообщает Ленинградская областная клиническая больница.

По информации медучреждения, во время планового обследования у пациента, которому десять лет назад пересадили почку, обнаружили огромную аневризму брюшной аорты, которая являлась опасной для жизни мужчины.

Медики приняли решение в этом случае применить новаторскую методику — эндопротезирование брюшного отдела аорты с использованием техники «параллельных графтов», которую хирурги называют «дымоходом». Метод был выбран в связи с риском потерять трансплантант во время открытой операции.

В результате оперативное вмешательство прошло успешно. Пациент хорошо перенес операцию и уже через неделю был выписан из медучреждения.

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