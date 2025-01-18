В Петербурге «курьеры из ФСБ» оставили пенсионера без денег и квартиры

Житель Калининского района Петербурга почти три месяца общался с мошенниками, набрал кредитов, продал квартиру и лишился 10 млн рублей. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в правоохранительные органы обратился 74-летний пенсионер, мужчина сообщил, что с ноября 2024 года общался по телефону с неизвестными. Аферисты представлялись сотрудниками МВД и Росфинмониторинга.

Они убедили пожилого мужчину в том, что с его счетов были направлены деньги на Украину, и теперь пенсионера подозревают в пособничестве СБУ. Пенсионер продал свою квартиру за 5 млн рублей, снял со счетов 1,8 млн рублей накоплений и оформил два кредита на общую сумму 2,6 млн рублей. Все деньги в сумме 10 млн рублей он передал трем «курьерам из ФСБ».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что мошенники заставили студентку из Москвы украсть у родителей 9 млн и сбежать из дома. Родители обнаружили пропажу дочери и ценностей и обратились в полицию. Местонахождение девушки устанавливается, ориентировки на нее разосланы по всем подразделениям.

Ранее в Москве ограбили курьера, который вез мошенникам 1,5 млн от обманутой жертвы.